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Фонтанка-SUP
Публикуется на правах рекламы
10.07.2019 15:10
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Спокойствие для всей семьи на воде и на суше – вместе с ГАЙДЕ

Спокойствие для всей семьи на воде и на суше – вместе с ГАЙДЕ

фото предоставлено СК ГАЙДЕ

Традиционным партнером заплыва «Фонтанка-SUP» является СК ГАЙДЕ, обеспечившая страховой защитой всех участников, и принимавшая участие в самом заплыве в прошлом году. 

В этом году сотрудники СК ГАЙДЕ в очередной раз встанут на сап-борды в составе своей яркой и энергичной команды вместе с остальными участниками, что бы еще раз напомнить о важности страховой защиты для каждого человека, каждой семьи. 

Все посетители мероприятия смогут сделать яркие фотографии в фото-зоне ГАЙДЕ с ретро-пикапом и получить подарок!

На протяжении уже более 26 лет миссией СК ГАЙДЕ является предоставление каждому страхователю, будь то организация или частное лицо, страховой защиты. Зачастую люди не задумываются о важности страхования своих рисков до той поры, пока не происходит несчастье. Задача ГАЙДЕ, в числе прочего, популяризация страхования. 

Один из недавних примеров – рассказ нашего старейшего страхователя, который выбрал нашу компанию для себя и своих близких еще в далеком 1993 году: «Я являюсь одним из первых клиентов страховой компании ГАЙДЕ, свой первый страховой полис я оформил в этой компании еще в 1993 году и с тех пор являюсь бессменным ее клиентом. Я уже не помню, сколько страховых полисов оформил за эти 26 лет, страховал автомобили, недвижимость, приобретал медицинские страховки для себя и своей семьи. Мой опыт работы за границей приучил меня к тому, что все существенные риски должны быть застрахованы, там это является нормой жизни и расходы на страхование – обязательная часть семейного бюджета.

В июне этого года произошла серьезная неприятность с моей квартирой – в вышерасположенной квартире прорвало трубу и потоки воды хлынули, затопив пять этажей, в том числе и мою квартиру. Страховщик и эксперт прибыли в тот же день, провели осмотр пострадавшей квартиры. На следующий день представитель страховой компании приехал ко мне в офис для составления бумаг и написания заявления о страховой выплате. После оформления документов уже через три дня я получил полную страховую выплату на карту».

 

Лицензия ЦБ РФ СИ № 0630 ОТ 26.01.2017, Лицензия ЦБ РФ СЛ № 0630 ОТ 26.01.2017, Лицензия ЦБ РФ ОС № 0630-03 ОТ 26.01.2017, Лицензия ЦБ РФ ОС № 0630-04 ОТ 26.01.2017, Лицензия ЦБ РФ ОС № 0630-05 ОТ 26.01.2017, Лицензия УФСБ РФ ПО СПБ И ЛО ГТ № 0096296 ОТ 05.06.2017.

 

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