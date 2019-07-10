В среду в Петербурге будет поддувать. Синоптики обещают порывы до 15 метров в секунду

Совершенно не летняя июльская погода в городе на Неве днём 10 июля дополнится сильным ветром, что сведёт на нет пользу от зонтов в случае дождя.

Об усилении ветра сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на Северо-Западный гидрометцентр. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ведомство советует держать машины подальше от деревьев, рекламных щитов и крыш, которые не внушают доверия.

Несмотря на северный ветер, день обещает стать самым тёплым на этой неделе. Синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла. Правда, уже ночью столбики термометров упадут до 10-градусной отметки.

Погода в тандеме с коммунальщиками уже почти неделю испытывают петербуржцев на прочность. По Парашютной улице, например, во время ливней впору было пускать речные трамвайчики.