«Метрострой» идет в Москву. Вместо депо «Дачное», компания попытается заработать 7 млрд в столичной подземке
ОАО «Метрострой» надеется получить контракт на проходку двухпутного тоннеля при строительстве московского метрополитена. Накануне стало известно, что из-за неправильно заполненной заявки предприятие не допустили к реконструкции депо «Дачное» в Петербурге.
О планах компании 10 июля рассказал гендиректор предприятия Николай Александров после профильного совещания в Смольном. По его словам, итоги московского конкурса должны подвести уже на следующей неделе. От дальнейших комментариев по этому вопросу Александров отказался. «В обязательном порядке будем участвовать в развитии метро в нашем городе, – подчеркнул он. – Компания базируется в Петербурге и имеет все необходимые мощности».
При этом накануне стало известно, что «Метрострой» не сможет поучаствовать в крупном конкурсе Петербургского метрополитена на реконструкцию депо «Дачное» на 4,4 млрд рублей. Комиссия из шести человек пришла к выводу, что «Метрострой» попросту не смог заполнить заявку на участие должным образом, а именно неправильно указал характеристики товаров, которые планирует применить для реконструкции депо. Зато с этой задачей справился второй участник конкурса, компания «Фортесс». Её допустили к конкурсу. «Пока не понятно окончательно, какие замечания, – прокомментировал Александров. – Разбираемся, почему так случилось».
Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно, что он срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов. К апрелю компании выделили дополнительное авансирование и дали время. Ближайший ввод новых станций запланирован на сентябрь - речь идет о трех станциях фиолетовой линии.