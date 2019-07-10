«Метрострой» идет в Москву. Вместо депо «Дачное», компания попытается заработать 7 млрд в столичной подземке

ОАО «Метрострой» надеется получить контракт на проходку двухпутного тоннеля при строительстве московского метрополитена. Накануне стало известно, что из-за неправильно заполненной заявки предприятие не допустили к реконструкции депо «Дачное» в Петербурге.

О планах компании 10 июля рассказал гендиректор предприятия Николай Александров после профильного совещания в Смольном. По его словам, итоги московского конкурса должны подвести уже на следующей неделе. От дальнейших комментариев по этому вопросу Александров отказался. «В обязательном порядке будем участвовать в развитии метро в нашем городе, – подчеркнул он. – Компания базируется в Петербурге и имеет все необходимые мощности».

При этом накануне стало известно, что «Метрострой» не сможет поучаствовать в крупном конкурсе Петербургского метрополитена на реконструкцию депо «Дачное» на 4,4 млрд рублей. Комиссия из шести человек пришла к выводу, что «Метрострой» попросту не смог заполнить заявку на участие должным образом, а именно неправильно указал характеристики товаров, которые планирует применить для реконструкции депо. Зато с этой задачей справился второй участник конкурса, компания «Фортесс». Её допустили к конкурсу. «Пока не понятно окончательно, какие замечания, – прокомментировал Александров. – Разбираемся, почему так случилось».