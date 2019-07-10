ФСИН и СПЧ придумали, как разгрузить изоляторы в России. Они предлагают пожалеть матерей и инвалидов, а иностранцев высылать

Федеральная служба исполнения наказаний и Совет по развитию гражданского общества и правам человека подготовили по поручению Владимира Путина семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО.

Как сообщает 10 июля ТАСС, первым делом ФСИН и СПЧ предлагают предоставить начальникам следственных изоляторов право отказывать в приёме подозреваемых и обвиняемых, если камеры уже переполнены. Минимальная санитарная площадь в камере, напомним, составляет 4 квадратных метра на человека. Предлагается дать возможность переводить подсудимого в СИЗО другого региона «с обеспечением права осужденного на участие в рассмотрении апелляционной жалобы посредством видео-конференц-связи и с его согласия».

В ситуации с переполненными СИЗО также хотят исправить возможностью перевода подозреваемых и обвиняемых в ИВС на срок не более 20 суток.

ФСИН и СПЧС предлагают дополнить УПК нормой (в статье 389.10), согласно которой срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не должен превышать шести месяцев и лишь в исключительных случаях может продлеваться по решению суда.

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Служба исполнения наказании и Совет по правам человека хотят запретить арестовывать женщин с детьми до 3 лет, беременных, а также инвалидов I – II групп, если они не совершали тяжких, особо тяжких преступлений и не являются рецидивистами.

А для иностранцев в качестве нового вида уголовного наказания предлагается принудительная высылка за пределы РФ. На сегодняшний день около 8% от всех содержащихся в СИЗО являются людьми без гражданства. Почти все они прибыли из стран бывшего СССР и зачастую отбывают наказание за наркотики, кражи и убийства.