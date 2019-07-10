«Роснефть» просит налоговые льготы на Арктику. Компания готова отправлять Севморпутем по 100 млн тонн нефти в год, но с помощью бюджета

Компания «Роснефть» вместе с «Нефтегазхолдингом» попросила президента России Владимира Путина снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или вовсе освободить от него, чтобы инвестировать в развитие единого кластера в Арктике. Об этом 10 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, компании просят крупные налоговые льготы, чтобы создать и развивать единый арктический кластер из Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского месторождений с общими ресурсами 1,9 млрд тонн нефти, который увеличит загрузку Северного морского пути. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин высказывал готовность к 2030 году отправлять Севморпутем по 100 млн тонн нефти в год.

Как уточняют «Ведомости», с этой просьбой к главе государства нефтяные компании обратились еще весной. Путин предложение одобрил и поручил кабмину проработать механизмы.

По данным собеседников газеты, власти рассматривают три варианта: снижение НДПИ на всех месторождениях компаний в обмен на перенаправление высвободившихся денег на разработку арктического кластера; снижение НДПИ на 85% новых месторождений кластера; обнуление НДПИ и налога на прибыль для этих месторождений, пока совместное предприятие не выйдет на внутреннюю норму доходности в 17,3%.

Во сколько освобождение четырех месторождений обойдется бюджету, пока не известно. Опрошенные газетой аналитики отказались подсчитывать эту сумму.