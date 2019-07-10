Происшествия
У Абызова арестовали почти 122 млн евро на счетах
Арест наложил Басманный суд Москвы на 121,7 миллиона евро, которые лежат на счетах экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве.
Об этом 10 июля сообщает «Медуза» со ссылкой на ТАСС. Это уже не первый арест активов Абызова: ранее под руку следствия попали недвижимость и другие счета фигуранта. Необходимость санкций следствие объяснило необходимостью выплат компенсаций потерпевшим и государству, если приговор по делу будет обвинительным.
По версии следствия, Абызов похитил четыре миллиарда рублей. В пересчете на рубли у него арестовано около 8,7 миллиарда рублей.
Защитник экс-министра Александр Аснис, узнавший о решении Басманного суда из СМИ, заявил о намерении обжаловать арест.
Ранее адвокаты просили отпустить их подзащитного из-под ареста под залог в миллиард рублей, но суд не согласился.
Справка:
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Нанесен ущерб в 4 млрд рублей, сообщили в СК. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.