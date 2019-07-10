У Абызова арестовали почти 122 млн евро на счетах

Арест наложил Басманный суд Москвы на 121,7 миллиона евро, которые лежат на счетах экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве.

Об этом 10 июля сообщает «Медуза» со ссылкой на ТАСС. Это уже не первый арест активов Абызова: ранее под руку следствия попали недвижимость и другие счета фигуранта. Необходимость санкций следствие объяснило необходимостью выплат компенсаций потерпевшим и государству, если приговор по делу будет обвинительным.

По версии следствия, Абызов похитил четыре миллиарда рублей. В пересчете на рубли у него арестовано около 8,7 миллиарда рублей.

Защитник экс-министра Александр Аснис, узнавший о решении Басманного суда из СМИ, заявил о намерении обжаловать арест.

Ранее адвокаты просили отпустить их подзащитного из-под ареста под залог в миллиард рублей, но суд не согласился.