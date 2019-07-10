«Ъ»: Кремль доволен реакцией Тбилиси на «провокацию “Рустави-2”». Авиасообщение могут возобновить

Российские власти довольны быстрой реакцией официального Тбилиси на «провокацию "Рустави-2"», телеведущий которого обратился с матом к Владимиру Путину и оскорбил память его покойных родителей. Если волна русофобии уляжется, Кремль может возобновить авиасообщение с Грузией и даже продолжит переговоры о введении безвизового режима с южным соседом.

Об этом 10 июля пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на анонимный источник в Министерстве иностранных дел.

«Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв российско-грузинских отношений. Но власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому свое отношение и резко осудить», – сказал дипломат.

В МИД считают, что решение о запрете прямого авиасообщения между двумя странами может быть пересмотрено.

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«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», – отметил неназванный чиновник.

Он не исключил и возобновления переговоров о введении безвизового режима для граждан Грузии. Это решение уже было практически принято, все документы были готовы и ушли к президенту Путину на подпись.

«Все было на тарелочке. Ждали позитивного момента, чтобы отменить визы», – отметил собеседник «Коммерсанта», добавив, что все испортил скандал вокруг парламентской православной конференции. Впрочем, сотрудник МИД уверен, что, если в будущем ситуация нормализуется, «все можно будет развернуть назад».

Напомним, в конце июня в Тбилиси начались антиправительственные выступления, формальным поводом для которых стало председательствование российского депутата на международной православной ассамблее. Зазвучали русофобские лозунги, президент страны назвала РФ «врагом» и «оккупантом». После этого президент Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией и не продавать турпутевки в эту страну. Заговорили об эмбарго на минеральную воду и вино из закавказской республики. 7 июля телеведущий канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал эфир с нецензурного обращения к Владимиру Путину на русском языке, он также оскорбил память покойных родителей российского президента. Власти Грузии осудили этот поступок, выразили недовольство и многие жители страны. Путин, в свою очередь, предложил не вводить санкции из уважения к грузинскому народу и предложил не наказывать обидчика: «Много чести».