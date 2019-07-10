Гидрометцентр России рассказал про погоду в августе. На Северо-Западе дефицита осадков не будет

Предварительный прогноз погоды на август представил Гидрометцентр России 10 июля. На европейской территории России средняя температура последнего летнего месяца ожидается близкой к норме, пояснил «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Отрицательные погодные аномалии, когда температура окажется ниже нормы на один градус, возможны южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Небольшие отрицательные аномалии также ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве. В Крыму погода будет в норме.

Как пишет издание, для Москвы среднемесячная температура августа – 16,5 градуса: днем – 20–23, ночью – 10–13 градусов. Для Севастополя средняя температура августа составляет 21,8 градуса: днем – 25–28, ночью – 16­–19 градусов.

Температура выше нормы в августе ожидается в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области.

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Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Крыму, в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке.

Дождей в избытке ждут на западе Северо-­Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа, а также на юге Урала, в центральных районах Красноярского края, на юге Якутии.