«Мы никуда не торопимся». Глава «Силовых машин» заявил, что компания не планирует выходить из совместного предприятия с Siemens

«Силовые машины» пока не планируют выходить из совместного предприятия (СП) с Siemens — «Сименс технологии газовых турбин». По словам генерального директора компании Тимура Липатова, вопрос о выходе «Силовым машинам» придется рассмотреть в случае, если действия компании по созданию собственной газовой турбины большой мощности будут противоречить условиям акционерного соглашения.

«Пока не противоречат. Мы никуда не торопимся, и пока конкретных планов по выходу из СП у нас нет», — заявил Липатов 10 июля в интервью РБК.

В 2018 году владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов заявил, что компании, скорее всего, придется выйти из совместного предприятия, так как «Сименс технологии газовых турбин» не дает «Силовым машинам» «много преимуществ и создает много проблем». Компания планировала определиться с выходом из СП до конца 2018 года.

«Силовые машины» и Siemens создали совместное предприятие «Интертурбо» еще в 1992 году, а через 20 лет переименовали его в «Сименс технологии газовых турбин». Сначала СП занималось сборкой газовых турбин мощностью 160 МВт по лицензии Siemens на Ленинградском металлическом заводе, а с 2015 года — на новом производстве в поселке Горелово. «Силовые машины» — миноритарный партнер Siemens. У немецкой компании в СП 65%, у российской — 35%.

Реклама



В 2018 году отношения резко ухудшились: «дочка» «Ростеха» поставила турбины, произведенные СП, в Крым, нарушив таким образом санкции, поскольку в России газовые турбины большой мощности пока не производят. В январе Минфин США ввел санкции в отношении «Силовых машин», что вызвало возмущение Мордашова. «У нас очень странная ситуация с этим совместным предприятием. Причиной введения санкций стала поставка в Крым российской компанией «Ростех» газовых турбин, произведенных этим СП. Но у нас в этом СП 35%, а у Siemens — 65%», — говорил Мордашов в интервью Reuters, подчеркнув, что управление этим предприятием «полностью контролируется Siemens». Однако у американского Госдепа, как заметил российский предприниматель, никаких претензий к Siemens не возникло. «Ничего — даже к СП [не возникло], но все против «Силовых машин», — сказал Мордашов.

После этого Мордашов попросил правительство поручить «Силмашу» создать отечественный аналог газовых турбины Siemens. Бизнесмен оценил проект примерно в 15 млрд руб. и половину попросил из бюджета. Государство разыграет эти деньги на конкурсе.