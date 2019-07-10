Оппозиционные депутаты «Альянса патриотов Грузии» решили приехать в Москву

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов» планируют приехать в Москву для участия в международном форуме «Развитие парламентаризма», который пройдет в Госдуме России. Об этом 10 июля сообщила в своем Facebook лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

«Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдем выход», — написала Инашвили.

Она также назвала достойным решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии. Инашвили отметила, что визит грузинских парламентариев в Москву должен принести добро.

Госдума в минувший вторник приняла заявление, в котором просит правительство рассмотреть введение «специальных экономических мер» против Грузии. Президент Путин в тот же день сказал, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу». Уже после слов Путина представители нижней палаты парламента подчеркнули, что отзывать свое заявление не собираются. В правительстве к словам президента пообещали прислушаться.



