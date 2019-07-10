Оппозиционные депутаты «Альянса патриотов Грузии» решили приехать в Москву
Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов» планируют приехать в Москву для участия в международном форуме «Развитие парламентаризма», который пройдет в Госдуме России. Об этом 10 июля сообщила в своем Facebook лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.
«Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдем выход», — написала Инашвили.
Она также назвала достойным решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии. Инашвили отметила, что визит грузинских парламентариев в Москву должен принести добро.
Госдума в минувший вторник приняла заявление, в котором просит правительство рассмотреть введение «специальных экономических мер» против Грузии. Президент Путин в тот же день сказал, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу». Уже после слов Путина представители нижней палаты парламента подчеркнули, что отзывать свое заявление не собираются. В правительстве к словам президента пообещали прислушаться.
Справка:
На заседании 8 июля Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». На следующий день депутаты единогласно поддержали дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики, попросив правительство РФ рассмотреть их целесообразность. Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко пообещал обсудить их последствия с бизнесом. Путин высказался против.
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.