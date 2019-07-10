ФСБ пришла с обысками в правительство Якутии. Интерес вызвал первый заместитель председателя правительства

Обыски в доме правительства Якутии провели сотрудники Федеральной службы безопасности утром 10 июля. Силовики пришли в кабинет первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

Причина следственных действий официально не называется. Агентство утверждает, что обыски связаны с деятельностью управления автомобильных дорог Якутии, к которому вопросы возникали еще в мае.

Издание News.Ykt добавило, что помимо сотрудников ФСБ в кабинет Колодезникова пришли также представители Следственного комитета. Была произведена выемка документов.

Уроженец Якутии Алексей Колодезников стал первым заместителем главы республиканского правительства в октябре прошлого года. Он курирует вопросы энергетики, развития ЖКХ, транспортного комплекса.