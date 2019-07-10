Происшествия
Убившая подводников батарея была установлена в 2016 году. Источники РБК подтверждают информацию «Фонтанки» о причинах взрыва в Баренцевом море
Статья РБК, вышедшая в один день с материалом «Фонтанки», дополняет картину происшествия на Северном флоте, где в результате пожара погибли 14 человек. Взорвавшаяся литиевая батарея была новой, она не отслужила и трёх лет.
Версии причин убийственного ЧП на засекреченной подводной лодке издание РБК опубликовало 9 июля. В материале последовательно подтверждаются сведения собеседников «Фонтанки»: тепловой разгон литиевой батареи, самовозгорание и взрыв во время стыковки с лодкой-носителем, гибель личного состава носовых отсеков, задраивание центрального поста выжившими и их последующая эвакуация на «матку».
По информации источников РБК, модернизацию глубоководный аппарат проходил в 2016 году. Судя по всему, именно тогда и была установлена считающаяся перспективной литий-ионная батарея, чей тепловой разгон 1 июля 2019 года привёл к гибели гидронавтов.
По информации «Фонтанки», до нулевых годов на лодках подобного типа в качестве источников питания эксплуатировали разработанные советскими инженерами серебряно-цинковые батареи.
Они устойчивы к повреждениям в боевых условиях, не горят и не взрываются, при этом их энергоемкость сопоставима с литий-ионными. Еще одна важная объединяющая характеристика – оба типа отдают энергию под высокой нагрузкой без потери напряжения. Единственный значимый недостаток – цена.
«Серебряно-цинковая батарея стоит примерно как слиток золота такого же веса, – сказал собеседник «Фонтанки». – В советское время власть не считала денег на такие нужды. В наши дни им стали искать альтернативу».
Справка:
Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования, размещенного в военной части, журналистам стало известно, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. Штаб отряда гидронавтов находится в Петербурге. Четверо погибших офицеров посмертно награждены звездами Героя России, десять семей получили от Минобороны ордена Мужества. Подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.