Убившая подводников батарея была установлена в 2016 году. Источники РБК подтверждают информацию «Фонтанки» о причинах взрыва в Баренцевом море

Статья РБК, вышедшая в один день с материалом «Фонтанки», дополняет картину происшествия на Северном флоте, где в результате пожара погибли 14 человек. Взорвавшаяся литиевая батарея была новой, она не отслужила и трёх лет.

Версии причин убийственного ЧП на засекреченной подводной лодке издание РБК опубликовало 9 июля. В материале последовательно подтверждаются сведения собеседников «Фонтанки»: тепловой разгон литиевой батареи, самовозгорание и взрыв во время стыковки с лодкой-носителем, гибель личного состава носовых отсеков, задраивание центрального поста выжившими и их последующая эвакуация на «матку».

По информации источников РБК, модернизацию глубоководный аппарат проходил в 2016 году. Судя по всему, именно тогда и была установлена считающаяся перспективной литий-ионная батарея, чей тепловой разгон 1 июля 2019 года привёл к гибели гидронавтов.

По информации «Фонтанки», до нулевых годов на лодках подобного типа в качестве источников питания эксплуатировали разработанные советскими инженерами серебряно-цинковые батареи.

Они устойчивы к повреждениям в боевых условиях, не горят и не взрываются, при этом их энергоемкость сопоставима с литий-ионными. Еще одна важная объединяющая характеристика – оба типа отдают энергию под высокой нагрузкой без потери напряжения. Единственный значимый недостаток – цена.

«Серебряно-цинковая батарея стоит примерно как слиток золота такого же веса, – сказал собеседник «Фонтанки». – В советское время власть не считала денег на такие нужды. В наши дни им стали искать альтернативу».