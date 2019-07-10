Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении акцизов на вино

Поправки, предусматривающие повышение акцизов на вино, внесло правительство РФ в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 9 июля.

В пояснительной записке сообщается, что законопроект предлагает унифицировать ставки акцизов на тихие и игристые вина, производимые в России и зарубежом. Документ относит к подакцизной продукции виноматериалы и виноград, который используется для производства тихого и игристого вина и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для производителей, которые делают вино из российского винограда, поправки предусматривают налоговые льготы.

В случае одобрения законопроекта, акцизы на тихие вина увеличатся с нынешних 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 рублей до 40 рублей.

Документ, как ранее писали СМИ, призван устранить несоответствие российского законодательства нормам ВТО, чтобы уравнять ставки на российские и импортные вина.