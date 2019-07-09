Столичный попугай-неврастеник справляется с депрессией под контролем врача, но от препаратов отказаться пока не может

Попугай-неврастеник Флинт из московского орнитария уже почти оброс перьями, но пока продолжает принимать антидепрессанты. Как пишет Агентство городских новостей «Москва» 9 июля, желтохохлого какаду принесли в орнитарий, чтобы вылечить от стресса.

Руководитель проекта «Орнитарий» в столичном парке «Сокольники» Вадим Мишин рассказал изданию, что одной из главных проблем попугая было то, что он выщипывал сам себя.

«Флинт уже почти оброс, грудь вся в перьях, кожа нигде не просматривается, хохолок желтый отрос, отросли маховые перья. Медикаментозная терапия продолжается, его эмоциональное состояние все еще контролирует врач, но дозы антидепрессантов уже значительно сокращены. Главное, чего нам удалось добиться, – он перестал себя выщипывать. Выщипывают себя попугаи от стресса, потому что чувствуют одиночество, а мы его в орнитарии одиночества лишили», – подчеркнул Мишин.

Пока попугаю пришлось обходиться без перьев, он разучился летать.

«Но мы не будем специально его заново к этому приучать, если ему пока так комфортнее, то пусть ходит. Он очень привык к разным людям, любит выщипывать бороды у мужчин и расчесывать женщинам волосы», – подытожил руководитель «Орнитария».