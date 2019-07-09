Фонтан в Новом Девяткино усмирили. Стёкла многоэтажки остались целы

Всего за первое полугодие 2019 года зафиксировано 129 попыток угона. В приоритете у угонщиков остаются японские бренды Toyota (47 попытки) и Lexus (30 попыток) и Mazda (21 попытка). Также в ТОП-5 вошли Land Rover (11) и Kia (7).