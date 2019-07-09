Происшествия
Фонтан в Новом Девяткино усмирили. Стёкла многоэтажки остались целы
Прорыв горячей воды под окнами многоэтажки в Новом Девяткино локализовали. Об этом «Фонтанке» рассказали вечером 9 июля в пресс-службе «Теплосети Петербурга»
«Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещён», — добавили на предприятии.
Несмотря на мощность пробившегося грязевого фонтана, стёкла у третьего дома на улице Озёрной остались целы, заметили очевидцы. Фонтан поднялся до четвёртого этажа.
Причиной прорыва стали технологические испытания. Трубы не выдержали напора.