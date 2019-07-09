Министр Орешкин собрался в путешествие. До Тольятти он доберется за рулем «Лады»

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в своем Instagram 9 июля, что поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля.

«Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир- Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти», – написал Орешкин.

Поедет он на Lada Xray, уточнили в пресс-службе министерства.

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Орешкин подчеркнул, что один из главных вопросов, который он надеется решить в поездке, – «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7».

Напомним, ранее на продукции «АвтоВАЗа» по России путешествовал Владимир Путин. В 2010 году он проехал из Хабаровска в Читу по новой трассе «Амур».