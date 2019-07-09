Зеленский отменяет парад в День независимости Украины. Сэкономленные деньги уйдут военным

В День независимости Украины не будут проводить традиционный военный парад. Отказаться от дорогостоящего мероприятия предложил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook 9 июля.

По словам Зеленского, военный парад — помпезный и недешевый. Деньги на его организацию направят на премии военным. Речь идёт о 300 млн гривен (около $11,5 млн). «Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры. Это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил», — отметил президент Украины.

В прошлом году 24 августа в параде приняли участие около 4,5 тысяч военнослужащих, 250 единиц техники, авиация.