Лидера «Партии Роста» в Петербурге сняли с муниципальных выборов. В избиркоме посчитали, что руководство партии «нелегитимно»

Избирательные комиссии двух муниципальных округов во Фрунзенском районе отказали в регистрации кандидатам от «Партии Роста». В частности, с выборов сняли и лидера регионального отделения Павла Швеца, создателя паблика «Новости Купчино».

Как сообщил 9 июля в соцсетях сам Швец, избиркомы муниципалитетов 75 и «Балканский» отказали в регистрации 20 членам команды «Партии Роста».

«Основания для отказа не имеют ничего общего с законом: не указали сведения о несудимости (что не требуется по закону, если ты несудим), не написали, что давали согласие «Партии Роста» на выдвижение нас кандидатами (хотя это черным по белому написано в поданных в комиссию заявлениях), выдвигавший нас политсовет нелегитимный (на основании каких документов комиссия сделала такой вывод, непонятно)», – написал он. Кроме того, избирком не уведомил кандидатов за 3 дня до заседания о недостатках в документах, так как потерял номера телефонов кандидатов.

В 75-м муниципалитете также отказали в регистрации бывшему главе Фрунзенского района Всеволоду Хмырову, действующей главе МО Александре Васильевой. Считается, что свою команду, которою поддерживают чиновники, ведёт в муниципалитет депутат Госдумы Михаил Романов.