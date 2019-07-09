Медведев о переходе Сутормина: Главное – прийти к цели, а какой дорогой – неважно

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал скандальный переход Алексея Сутормина. В интервью ТАССу руководитель петербургской команды 9 июля заявил, что у 25-летнего полузащитника есть потенциал стать игроком основы.

«Прессу интересует процесс перехода, а нас – результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию или когда сам захочет рассказать. Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления [о контракте], у нас – свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина», – подчеркнул Медведев.

По словам генерального директора, переход Сутормина был двухступечатым: «Оренбург» – «Рубин» и «Рубин» – «Зенит».

«Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу. Почему сразу не получилось? Главное – прийти к цели, а какой дорогой – не так важно», – заявил Медведев.

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О переходе Сутормина в «Зенит» было официально объявлено в минувший понедельник, 8 июля. Петербургский клуб представил игрока под музыку из известного сериала «Санта-Барбара». Контракт подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. По неофициальным данным, годовой оклад футболиста составляет около 700 тысяч евро и может быть увеличен за счет бонусов до 1,1-1,2 миллиона евро. Клуб из столицы Татарстана получит в качестве компенсации около 2 миллионов евро.

Напомним, изначально «Зенит» вел переговоры о переходе Сутормина с «Оренбургом». На завершающем этапе переговоров в процесс вмешался казанский «Рубин», договорившись с игроком на большие деньги (700–800 тысяч евро против 500 тысяч, предложенных «Зенитом»). Уже после перехода игрока в Татарстан стало известно, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. В результате переход не был официально зарегистрирован. «Зенит» не оставил попыток приобрести футболиста, хотя по регламенту нельзя в течение одного сезона быть заявленным за три команды.