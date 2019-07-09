Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +13
$ 63.77р
71.46р
00:45 10.07.2019
Расширенный поиск

Спорт
09.07.2019 22:47
Печать

Медведев о переходе Сутормина: Главное – прийти к цели, а какой дорогой – неважно

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал скандальный переход Алексея Сутормина. В интервью ТАССу руководитель петербургской команды 9 июля заявил, что у 25-летнего полузащитника есть потенциал стать игроком основы.

«Прессу интересует процесс перехода, а нас – результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию или когда сам захочет рассказать. Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления [о контракте], у нас – свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина», – подчеркнул Медведев.

По словам генерального директора, переход Сутормина был двухступечатым: «Оренбург» – «Рубин» и «Рубин» – «Зенит». 

«Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу. Почему сразу не получилось? Главное – прийти к цели, а какой дорогой – не так важно», – заявил Медведев.

Реклама

О переходе Сутормина в «Зенит» было официально объявлено в минувший понедельник, 8 июля. Петербургский клуб представил игрока под музыку из известного сериала «Санта-Барбара». Контракт подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. По неофициальным данным, годовой оклад футболиста составляет около 700 тысяч евро и может быть увеличен за счет бонусов до 1,1-1,2 миллиона евро. Клуб из столицы Татарстана получит в качестве компенсации около 2 миллионов евро.

Напомним, изначально «Зенит» вел переговоры о переходе Сутормина с «Оренбургом». На завершающем этапе переговоров в процесс вмешался казанский «Рубин», договорившись с игроком на большие деньги (700–800 тысяч евро против 500 тысяч, предложенных «Зенитом»). Уже после перехода игрока в Татарстан стало известно, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. В результате переход не был официально зарегистрирован. «Зенит» не оставил попыток приобрести футболиста, хотя по регламенту нельзя в течение одного сезона быть заявленным за три команды.

Справка:

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Кроме того, в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.07.2019 18:00

«Образцовый квартал 5»: встречаем по фасадам

В разгаре лета в Пушкинском районе растут и цветут не только растения. На глазах жителей «Царскосельских холмов» «расцвёл» ещё один жилой комплекс – «Образцовый квартал 5».
ГК "КВС"
09.07.2019 17:05

Новый пул квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

8 июля в продаже появилось еще больше интересных планировочных решений от ГК «КВС». Приглашаем ознакомиться с новым пулом квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
ГК "КВС"
09.07.2019 16:27

ГК «КВС» осуществила продажу квартиры с помощью эскроу-счета

5 июля зарегистрирован первый договор долевого участия (ДДУ) в рамках проектного финансирования банком ВТБ с использованием эскроу-счета посредством системы электронной регистрации.
Группа RBI
09.07.2019 16:20

Группа RBI анонсирует новый проект в Московском районе

Группа RBI анонсирует новый гостиничный проект в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания приступила к проектированию многофункционального комплекса на участке площадью 3780 кв. м, на месте бывших производственных мастерских.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.07.2019 15:33

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует закупку уборочной техники для Санкт-Петербурга на 3 млрд рублей

СПБ ГУДП «Центр», подведомственный Комитету по благоустройству администрации Санкт-Петербурга, 21 июня провел аукцион на финансирование закупки 471 единицы техники для содержания автомобильных дорог Санкт-Петербурга. Победителем аукциона стал Банк «Санкт-Петербург».
«Аквилон Инвест»
09.07.2019 12:47

«Аквилон Инвест» предлагает 30 квартир в центре Петербурга по специальной цене

Холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в жилом комплексе «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по специальной цене со скидкой 30 000 рублей с квадратного метра*.
Setl City
09.07.2019 11:58

Setl Group построил новый участок улицы Шувалова в Мурино

В Мурино силами холдинга Setl Group построен новый участок улицы Шувалова от Графской улицы до Ручьевского пр. Осенью дорогу планируют передать на баланс местной администрации.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
09.07.2019 11:20

«Петербургская Недвижимость» предлагает решение вопроса с парковкой за 5 тыс. руб. в месяц*

В июле клиенты компании могут купить машино-место в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом, сопоставимым с ценой аренды.
pixabay.com
09.07.2019 10:36

ГК «ПСК» расширяет перечень банков-партнеров

Сразу два проекта ГК «ПСК», клубный дом Nobelius и ЖК «Славянка», получили аккредитацию банка «Открытие». Финансовая организация подтвердила надёжность проектов и предложила сразу девять ипотечных программ для покупателей недвижимости.
Glorax Development
09.07.2019 10:20

Glorax Development в ТОП-3 застройщиков Санкт-Петербурга по объему ввода жилья

Компания Glorax Development вошла в ТОП-3 рейтинга «Единого реестра застройщиков» по объему ввода жилья за первые шесть месяцев 2019 года в Санкт-Петербурге.
фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
08.07.2019 15:28

Водитель, сотрудничающий с Яндекс.Такси, помог «Лиза Алерт» найти пропавшего дедушку и получил награду

Добровольцу Константину Сидорову вручили премию Special Award на Moscow Urban Forum 2019.
08.07.2019 12:00

«Алмаз – Антей» представит в Петербурге средства ПВО морского базирования

«Алмаз – Антей» примет участие в Международном военно-морском салоне «МВМС-2019» в Петербурге. Выставка пройдет с 10 по 14 июля на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».