Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд Нью-Йорка поддержал решение нижестоящей инстанции, которая в 2018 году постановила, что блокировка пользователей в Twitter президента США Дональда Трампа противоречит Конституции. Об этом 9 июля пишет The Washington Post.

Издание уточняет, что суд ссылался на первую поправку к Конституции США — она запрещает ограничивать свободу слова. Должностные лица не имеют права исключать из открытого онлайн-диалога каких-либо участников из-за критики или по любым другим подобным причинам.

Напомним, иск к Трампу подали семеро пользователей Twitter. Их заблокировали еще в 2017 году из-за критики твитов президента США.