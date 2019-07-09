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Власть
09.07.2019 23:25
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На «нет» - есть суд и хук. Как найти управу на оголтелых муниципалов

Два полярных способа прорваться на выборы успешно опробованы в Петербурге. Избирком «Новоизмайловское» уложен на лопатки оперативностью районного суда, а бородатую изгородь «Сергиевского» разбил удар в челюсть.

На «нет» - есть суд и хук. Как найти управу на оголтелых муниципалов

скриншот с канала /www.youtube.com/Михаил Гороновский

Петербургский инженер Максим Петров вечером 9 июля в последний момент получил удостоверение кандидата в муниципальные депутаты. В регистрации на выборы ему помогло оперативное вмешательство суда, который признал все прежние решения избиркома «Новоизмайловского» нелигитимными и велел немедленно включить Петрова в список. Его опыт можно назвать чудом.

Административные иски о защите избирательных прав накануне подали представители Либертарианской партии – студенты Андрей Стариков и Николай Никифоров и инженер Максим Петров. Им в приеме документов методично отказывал избирком муниципалитета «Новоизмайловское».

Истцы просили рассмотреть их дела оперативно, не задним числом. Комиссия последний раз собиралась вечером 9 июля. Московский районный суд неотложно зарегистрировал иски и успел их рассмотреть сегодня днем.

Видео: Илья Щербаков

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Самовыдвиженцам выдали исполнительные листы, к пяти вечера изготовили мотивированные решения. Кандидаты поехали в «Новоизмайловское». До шести вечера успели. Андрей Стариков сохранял осторожный оптимизм:

«Мы еще не зарегистрированы, комиссия все еще может нам отказать. Я не знаю, как она это будет делать после этого решения суда. Но она может и в этом нас удивить».

Видео: Илья Щербаков

Комиссия встретила кандидатов привычной бюрократией. У Никифорова, например, потребовали документ об оплате изготовления подписных листов за счет его избирательного фонда, хотя он уже был предоставлен. Ничего нового в «Новоизмайловском» не придумали – «случайная» утрата документов стала одним из ключевых веяний муниципальной кампании. Многие ИКМО делают это.

По словам Андрея Старикова, отказ в приеме документов, несмотря на позицию суда, в «Новоизмайловском» приняли очень быстро:

«Объясняться комиссия не захотела, решила единогласно, обсуждения никакого не было».

Видео: Илья Щербаков

Документы по непонятным причинам приняли только у Максима Петрова. Ему выдали удостоверение кандидата.

«Я не знаю, с чем это связано, – сказал Петров. – Документы у нас одинаковые. Я убежден, если бы не исковое заявление и победа сегодня в суде, у меня бы ничего не получилось».

Видео: Илья Щербаков

Николай Никифоров и Андрей Стариков после заседания комиссии поехали в 29-й отдел полиции Московского района и написали заявления на членов ИКМО, которым суд – не указ. За игнорирование судебного акта в Уголовном кодексе имеется отдельная статья, 315-я. Войти в список кандидатов у Никифорова и Старикова шанс еще есть. Сегодняшние решения Московского райсуда сродни постановлениям Санкт-Петербургского городского, приказавшего двум муниципалитетам продлить сроки приема документов, так как в обычные часы работы они были недоступны для кандидатов.

Одним из этих двух муниципалитетов было «Сергиевское» в Выборгском районе. Это вотчина «Единой России». Ее представляют две трети из 28 кандидатов, остальные – самовыдвиженцы. Среди них тоже есть лояльные партии власти – сотрудники самого муниципалитета и бюджетные работники.

Отсев желающих зарегистрироваться был жестким. Избирком терял документы и делал вид, что ничего не происходит, а перед входом создавались искусственные очереди из фейковых кандидатов. Впервые бородатую молодежь, не блестяще говорящую по-русски, увидели 27 июня Управу на нее законными способами найти не могли. Развязка наступила 9 июля. Пришедший с нарукавником журналиста петербуржец Алексей Радьков сблизился с толпой и после короткого вербального контакта разогнал очередь хуком справа.

/www.youtube.com/ Михаил Гороновский

Радькову, правда, пришлось побегать и попрятаться в трамвае, зато южане всей толпой бросились за ним и тем самым освободили дорогу в муниципалитет всем желающим.

Эпизодически проблему с незаконной регистрацией кандидатов решает Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия. Она рассматривает жалобы, признает их состоятельными и выборочно берет на себя функции муниципальных избиркомов. Таким способом 9 июля добились регистрации три кандидата в «Смольнинском». Жалоб, правда, гораздо больше, чем положительных решений.

Выборы депутатов муниципальных советов пройдут в 18 районах Петербурга 8 сентября.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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