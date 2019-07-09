Водоканал отчитался о просушке петербургских улиц. В Смольном заявили, что в новых кварталах подтоплений быть не должно

После ливней, накрывших север Петербурга, на горячую линию Водоканала поступило 242 заявки о подтоплениях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия вечером 9 июля.

По мнению сотрудников Водоканала, большую часть луж к вечеру уже удалось осушить. Правда, работать над устранениями последствий ливней по-прежнему продолжают 250 человек.

«Для устранения подтоплений были задействованы автомобили «Скания» с насосным оборудованием. В течение полутора часов с момента выпадения осадков вся вода была принята системой канализации, что говорит о технически исправном состоянии канализационных сетей. Всего сейчас продолжает работать 65 бригад более чем из 250 человек для закрытия оставшихся заявок», — сообщили в Водоканале.



Больше всего досталось Выборгскому и Приморскому районам. Наиболее крупные подтопления возникли на Парашютной улице, перекрестках проспектов Энгельса и Луначарского, проспекта Просвещения и улицы Ушинского, на проспектах Испытателей и Коломяжском. Обрушившийся дождь в несколько раз превышал расчётную мощность ливнёвок. К полудню на севере города зафиксировали до 24 мм осадков.

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В Смольном отметили, что подтопления связаны со спроектированной еще в 80-х годах общесплавной канализацией.

«При строительстве новых кварталов и комплексной застройке территорий этой проблемы уже нет – раздельная система канализации, где сточные воды и ливневый сток идут каждый по своим сетям, исключает проблему переполнения и появление «разливов» на улицах. В планах администрации города расширение этой положительной практики в районах, где канализация общесплавная», — заявили чиновники.

Отметим, основные зоны подтопления 9 июля располагались как раз в относительно новых районах города — на той же Парашютной или Серебристом бульваре только часть застройки относится к прошлому веку, а многие дома возведены уже в нулевые или десятые годы.

«Фонтанка» подробно рассказала, почему петербургская канализация не может проглотить июльские дожди.