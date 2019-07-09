«Метрострой» не допустили до реконструкции депо «Дачное» за 4,4 млрд рублей. Компания не смогла верно составить заявку

ГУП «Петербургский метрополитен» отклонил заявку «Метростроя», который претендовал на реконструкцию депо «Дачное» за 4,4 млрд рублей. Такое решение 9 июля приняла конкурсная комиссия госпредприятия.

Комиссия из 6-ти человек пришла к выводу, что «Метрострой» попросту не смог заполнить заявку на участие должным образом, а именно неправильно указал характеристики товаров, которые планирует применить для реконструкции депо. Зато с этой задачей справился второй участник конкурса, компания «Фортесс».Её допустили к конкурсу.

Как следует из технического задания, реконструкция будет идти в три этапа. В рамках первого на проспекте Стачек, 100, построят новое здание под электромашинный цех, предварительно вырубив на территории часть деревьев, разобрав старые сооружения и демонтировав инженерные коммуникации. Второй этап – это ремонт во втором производственном корпусе. Третий этап коснется основного здания депо и первого корпуса: здесь переустроят все сети, а также настроят системы автоматизирования производства.

В числе заявленных целей реконструкции – увеличение количества ремонтируемых единиц подвижного состава и освоение технологии подъемочного ремонта вагонов метрополитена новой конструкции. Будущему подрядчику необходимо справиться с реконструкцией депо, которое обслуживает поезда с красной линии подземки, до 24 июля 2022 года.

Компания «Фортесс», которой, вероятно, достанется контракт на реконструкцию депо, зарегистрирована во Всеволожске, Ленинградская область. До февраля 2017 года компания называлась «НСК-Механизация». В её послужном списке по линии госзаказа, согласно СПАРК, лишь 1 контракт. В 2015 году «НСК-Механизация» по соглашению с АО «Главное управление обустройства войск» проводила строительно-монтажные работы по устройству свайного основания 3 корпусов многопрофильной клиники по адресу улица Комиссара Смирнова, дом 8, на территории военно-медицинской академии имени Кирова. Стоимость работ составила 72 млн рублей. Судя по СПАРК, «Фортесс» зарабатывает не на госзаказе: и без всяких госконтрактов в 2017 году выручка компании составила 2,6 млрд рублей.