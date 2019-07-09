Происшествия
Трубы не выдержали испытаний в Новом Девяткино. Грязевой фонтан поднялся до четвёртого этажа
Поток горячей воды пробился под окнами многоэтажки во Всеволожском районе Ленобласти вечером 9 июля. О прорыве в Новом Девяткино рассказали очевидцы в социальных сетях.
Прорыв сети произошёл у третьего дома на улице Озёрной. На опубликованном видео запечатлён грязевой фонтан в четыре этажа. По словам местных жителей, вместе с водой из-под земли вылетают и булыжники.
Сегодня в Новом Девяткино компания «Теплосеть Петербурга» проводит испытания труб на прочность. «Фонтанка» отправила запрос на предприятие.
Ранее прорвало трубу с кипятком на улице Доблести в Красносельском районе Петербурга. Ликвидировавшего дефект рабочего увезли в больницу с ожогами ног.