Трубы не выдержали испытаний в Новом Девяткино. Грязевой фонтан поднялся до четвёртого этажа

Поток горячей воды пробился под окнами многоэтажки во Всеволожском районе Ленобласти вечером 9 июля. О прорыве в Новом Девяткино рассказали очевидцы в социальных сетях.

Прорыв сети произошёл у третьего дома на улице Озёрной. На опубликованном видео запечатлён грязевой фонтан в четыре этажа. По словам местных жителей, вместе с водой из-под земли вылетают и булыжники.

Сегодня в Новом Девяткино компания «Теплосеть Петербурга» проводит испытания труб на прочность. «Фонтанка» отправила запрос на предприятие.

Ранее прорвало трубу с кипятком на улице Доблести в Красносельском районе Петербурга. Ликвидировавшего дефект рабочего увезли в больницу с ожогами ног.