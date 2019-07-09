Происшествия
Купленная по совету Путина квартира не помогла фигуранту «дела Калви». Дельпаля не отпустили под домашний арест
Басманный суд Москвы продлил до 13 октября арест фигуранта «дела Калви», топ-менеджера инвестиционной компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом 9 июля сообщают «Открытые медиа».
Напомним, о судьбе Дельпаля спрашивали Владимира Путина в ходе «Прямой линии». Президент, отвечая на вопрос о том, почему сам Калви находится под домашним арестом, а Дельпаль в СИЗО, заявил, что просто у первого есть недвижимость в Москве, а у второго — нет.
«Я не думал, что наличие собственности влияет на избрание меры пресечения. Теперь этот вопрос решен, у меня появилась квартира, я даже могу там жить отдельно от свой семьи. Прошу избрать мне меру пресечения, как у Калви», — заявил сегодня в суде Дельпаль.
Квартиру после слов Путина приобрела супруга подозреваемого — специально, чтобы он мог перебраться под домашний арест. Кроме того, адвокаты предлагали залог в 5 млн рублей. Однако судья отказался удовлетворить эту просьбу.
Напомним, накануне, 8 июля, Басманный суд продлил на три месяца — до 13 октября — домашний арест старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Справка:
В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник, однако в итоге съездить в Северную столицу у него так и не получилось. Из-за дела Калви от участия в ПМЭФ отказалась делегация США.