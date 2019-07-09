Купленная по совету Путина квартира не помогла фигуранту «дела Калви». Дельпаля не отпустили под домашний арест

Басманный суд Москвы продлил до 13 октября арест фигуранта «дела Калви», топ-менеджера инвестиционной компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом 9 июля сообщают «Открытые медиа».

Напомним, о судьбе Дельпаля спрашивали Владимира Путина в ходе «Прямой линии». Президент, отвечая на вопрос о том, почему сам Калви находится под домашним арестом, а Дельпаль в СИЗО, заявил, что просто у первого есть недвижимость в Москве, а у второго — нет.

«Я не думал, что наличие собственности влияет на избрание меры пресечения. Теперь этот вопрос решен, у меня появилась квартира, я даже могу там жить отдельно от свой семьи. Прошу избрать мне меру пресечения, как у Калви», — заявил сегодня в суде Дельпаль.

Квартиру после слов Путина приобрела супруга подозреваемого — специально, чтобы он мог перебраться под домашний арест. Кроме того, адвокаты предлагали залог в 5 млн рублей. Однако судья отказался удовлетворить эту просьбу.

Напомним, накануне, 8 июля, Басманный суд продлил на три месяца — до 13 октября — домашний арест старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.