На Доблести прорвало трубу с кипятком. Рабочего с ожогами ног увезли в больницу

Труба с горячей водой дала течь в Красносельском районе Петербурга вечером 9 июля. О прорыве в социальной сети рассказали очевидцы.

Разлив кипятка заметили у 28-го дома по улице Доблести. «Пострадал рабочий, который упал в люк. Сильные ожоги», — написали горожане.

В пресс-службе «Теплосети Петербурга» прорыв подтвердили и отметили, что при ликвидации технологического нарушения получил ожоги обеих ног сотрудник компании.

«Ему оказана первая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет — он находится в НИИ им. Джанелидзе. На объекте обеспечены меры безопасности, ведётся подготовка к проведению ремонтных работ», — отметили на предприятии.