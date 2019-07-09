«Уголовное дело противников границы с Чечнёй не содержит «доказательств» и написано безграмотно». Адвокат Клювгант рассказал об общении со следователями

Спустя две недели после вхождения новых адвокатов в уголовное дело ингушских активистов получить данные о наличии доказательств вины обвиняемых так и не удалось. Об этом «Фонтанке» 9 июля рассказал адвокат Вадим Клювгант.

«Доказательств для предъявления обвинения на самом деле не собрано, сказать обвинению нечего. А это значит, что обвинение предъявлено незаконно, и оно должно быть дезавуировано. И, как следствие, мера пресечения должна быть отменена», – заявил защитник лидеров протестов в Ингушетии.

Клювгант также указал на отсутствие законных оснований для содержания фигурантов дела в СИЗО различных городов СКФО, в республиках, не имеющих отношения к расследуемым событиям. При этом сама Ингушетия «вообще никак не задействована, хотя там есть вся необходимая инфраструктура, тот же следственный изолятор».

После вхождения в дело в конце июня новые адвокаты ингушских активистов указывали на незаконный недопуск к подзащитным в СИЗО Владикавказа, процессуальные нарушения по делу и факт предъявления обвинения в преступлениях по статье УК, которая обычно по уголовной практике применяется к сторонникам оккультных сект.

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Помимо затягивания документаоборота через обязательные почтовые услуги Вадим Клювгант указал на то, что после общения со следователями выяснилась элементарная неграмотность в оформлении самого уголовного дела.

«Что мы видим в этом деле? Обвинение — калька, для всех одна и та же, состоящая из общих фраз. Иными словами, обвинение, не несущее конкретного содержания: «обеспечили», «руководили». Что конкретно сделали — непонятно, и все во множественном числе: «Барахоев руководили», «Ужахов организовали». Это вопреки не только закону, но и правилам русского языка», – рассказал «Фонтанке» партнёр, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper, а в прошлом бывший кадровый офицер МВД Вадим Клювгант.

Уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») было возбуждено после столкновений полиции с противниками пересмотра границ Ингушетии и Чечни, которые произошли в Магасе в конце марта 2019 года. Тогда глава республики Юнус-Бек Евкуров потребовал от силовиков Ингушетии действовать решительно в отношении лидеров протестов. Через несколько дней по адресам всех известных активистов прошли обыски и задержания.

В конце июня глава региона Юнус-Бек Евкуров неожиданно заявил о намерении уйти в отставку.

Ситуация в республике остаётся напряжённой последние 9 месяцев, после того, как власти Ингушетии и Чечни договорились провести новую границу между субъектами Федерации. После этого десятки тысяч ингушей несколько недель не покидали улицы Магаса, требуя пересмотра решения, утверждая, что в пользу Чечни отторгаются десятки тысяч гектаров земли.