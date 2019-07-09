Норвежцы обнаружили утечку радиации с АПЛ «Комсомолец», затонувшей более 30 лет назад. Норма превышена в сто тысяч раз

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности 9 июля сообщило, что исследователи спустились к советской атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец», которая затонула больше тридцати лет назад и получили первые её снимки. Также была обнаружена утечка радиации.

Slik ser den sovjetiske atomub?ten "Komsomolets" ut i dag – 30 ?r etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de f?rste bildene av vraket sent s?ndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for str?levern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

Норвежский телеканал TV2 уточняет, что аппарат зафиксировал в районе вентиляционной трубы реакторного отсека уровень радиации в 100 тысяч раз превышающий норму.

К-278 «Комсомолец» — единственная лодка проекта 685 «Плавник», которая была спущена в 1983 году. 7 апреля 1989 года, когда субмарина находилась в Норвежском море, на борту возник пожар, и аварийно-всплывшая подлодка затонула и лежит на глубине более 1600 метров. В результате катастрофы 42 человека погибли, 27 выжили.