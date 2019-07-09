«Барьеров между народами быть не должно». Премьер Грузии поддержал слова Путина об отказе от санкций

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что его крайне обрадовало заявление российского президента Владимира Путина о том, что антигрузинские санкции вводить не стоит. Об этом 9 июля пишет РИА «Новости».

Напомним, Путин ранее сказал, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу».

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», – заявил Бахтадзе.

Отметим, Госдума во вторник приняла заявление, в котором просит правительство рассмотреть введение «специальных экономических мер» против Грузии. Причем уже после слов Путина представители нижней палаты парламента подчеркнули, что отзывать свое заявление не собираются. В правительстве к словам президента пообещали прислушаться.