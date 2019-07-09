«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море

Основная версия причин трагедии на Северном флоте – короткое замыкание, тепловой разгон и взрыв аккумулятора нового поколения. Официально никогда не говорилось, что российский подводный флот внедряет литий-ионные технологии.

Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников. Глубоководный аппарат в момент взрыва находился в процессе стыковки с БС-136 «Оренбург». Ударная волна была такой силы, что ее почувствовали на лодке-носителе. Погиб личный состав носовых отсеков. Выжившие завершили стыковку, заглушили ядерный реактор, эвакуировались на носитель, а затем затопили батискаф, опасаясь новых взрывов и распространения огня на «матку».

В открытых источниках указано, что на подводном флоте используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Литий-ионные технологии пока только называются перспективными для использования на кораблях и морских судах. На специализированных ресурсах можно найти многостраничные дискуссии о рисках использования литиевых батарей. Один из самых распространенных в сети видеороликов — взрыв в лаборатории реактивного движения NASA. Гибель робота-спасателя, получавшего энергию от литий-ионного аккумулятора, может дать примерное представление о том, что произошло в Баренцевом море.

Подробнее читайте в материале «Фонтанки» – «Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор».