Короткий удар, и готово. Появилось видео с разгоном фейковых кандидатов в муниципалитете «Сергиевское»

В Сеть попала видеозапись драки у муниципалитета «Сергиевское» в Выборгском районе Петербурга. Толпу южан, искусственно создавших очередь, разогнал один удар в челюсть.

По данным «Фонтанки», утром 9 июля вход в «Сергиевское» на улице Есенина заблокировала бородатая молодежь. На кандидатов в муниципальные депутаты парни не очень были похожи. Из-за них реальные выдвиженцы могли не попасть на подачу документов. Искусственные очереди из фейковых депутатов – распространенный способ петербургской избирательной кампании образца 2019 года.

Своеобразным «ледоколом» выступил петербуржец Алексей Радьков. Он пришел к избиркому с нарукавником журналиста, включил телефон и приблизился к толпе «кандидатов». Его визит был встречен в штыки, широколицый незнакомец поднес свой телефон вплотную к лицу Радькова. Из видеозаписи непонятно, какими репликами обменялись оппоненты. К философской беседе, видимо, тесный контакт не располагал, Радьков незаметно замахнулся и коротко ударил незнакомца в лицо.

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Интерес к выбором потеряли все. Суматоха конвертировалась в погоню за Радьковым, под пинки и удары добежавшего до ближайшего травмая на проспекте Просвещения. Южане штурмовали транспорт, но безуспешно. Через несколько минут приехала полиция. Доступ к муниципалитету, тем временем, был свободен, как никогда. Вся бородатая и оскорбленная молодежь столпилась у трамвая, позабыв, зачем собралась на Есенина.

По данным «Фонтанки», в 57-й отдел полиции Выборгского района доставили четырех человек. Один из них, предположительно широколицый «кандидат», отправился в травмпункт.

Работа избирательной комиссии «Сергиевского» привлекала внимание Санкт-Петербургского избиркома повальным отказом регистрации настоящих кандидатов. Только решением суда удалось продлить прием документов. Впервые у «Сергиевского» кандидаты с южными лицами были замечены 27 июня, тактика с тех пор не изменилась.