Новая глава в истории BMW: представлен первый электрический Mini

Корпорация BMW представила первый полностью электрический Mini – через 60 лет после выхода оригинального британского автомобиля, гениального творения знаменитого Алека Иссигониса.

Тот Mini появился в 1959 году как ответ на нефтяной кризис, спровоцированный войной за Суэцкий канал. Его правнук поможет BMW «электрифицировать» свой модельный ряд, чтобы соответствовать нынешнему европейскому законодательству по вредным выбросам, пишет 9 июля The Guardian.

Электрический Mini будет выпускаться на том же заводе в Оксфорде, что и оригинальный автомобиль 1959 года. Это позволит, несмотря на брексит и кризис в британской автомобильной промышленности, сохранить примерно 5000 рабочих мест. В настоящее время завод выпускает также Mini и Mini Clubman, электромобиль будет производиться параллельно, фактически на том же конвейере. Такая организация производства, при которой на одной производственной линии выпускаются как бензиновые, так и гибридный и полностью электрические автомобили, по мнению BMW, позволит оптимально реагировать на спрос, увеличивая выпуск именно тех автомобилей, которые в данный момент наиболее востребованы на рынке.

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Электрический Mini появился в особенно важный момент для компании BMW, отмечает The Guardian. На прошлой неделе генеральный директор компании Харальд Крюгер фактически заявил о своей отставке. Любопытно, что один из основных претендентов на его место – начальник производственного отдела BMW Оливер Зипсе – был в свое время директором как раз этого завода Mini в Оксфорде. Одной из причин смены генерального директора называют как раз отставание от конкурентов в выпуске электрических и электрифицированных автомобилей. Новому CEO придется воплощать в жизнь амбициозный план по выпуску 25 электрических моделей уже к 2023 году, причем 13 из них должны быть чистыми электрокарами.

По сведениям BMW, электрическая Mini уже вызвала большой интерес, и у компании сейчас имеется около 15 тысяч предзаказов. Поставки намечены на первый квартал 2020 года, цена на электрический Mini будет начинаться с 36 с лишним тысяч долларов. Такой ценовой диапазон может сделать этот электромобиль реальным конкурентом Tesla, о чем мечтает сегодня любой автопроизводитель.