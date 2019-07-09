Дама на «Мини» подмяла под себя таксиста на Обуховской Обороны. Буквально

Легковое такси и мини-кроссовер сошлись в Петербурге вечером 9 июля. Таксист проиграл.

Необычное ДТП наблюдали автомобилисты на проспекте Обуховской Обороны, у дома 3, корпус 1. «Настоящий трофи-рейд от женщины», – прокомментировал очевидец Алексей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

MINI Countryman в самом прямом смысле наехал на Volkswagen Polo «Яндекс.Такси» на повороте. «Лихо она подмяла мужика под себя», – пошутил участник группы Максим.

Похожее ДТП произошло в начале июня на улице Глинки. У Мариинского театра трактор-водовоз взобрался на ехавшую перед ним «Шкоду».