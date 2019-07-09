СМИ: Илья Воробьев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной России по хоккею. Уже известен преемник

В тренерском штабе сборной России по хоккею планируются изменения. Как пишет 9 июля ТАСС, нынешний главный тренер национальной команды Илья Воробьев уйдет в отставку.

По данным издания, его заменит Алексей Кудашов, ранее работавший в качестве помощника Воробьева в СКА и сборной. При этом сам Воробьев останется в штабе национальной команды. Как отмечается, рокировка была сделана в целях улучшения работы сборной.

Кудашов с сентября 2013 года по апрель 2015-го возглавлял подмосковный хоккейный клуб «Атлант», с мая 2015-го по октябрь 2017-го – ярославский «Локомотив».

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а 1 июня того же года он был утвержден в должности. На чемпионате мира 2019 года в Словакии российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.