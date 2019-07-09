«Профистрой Северо-Запад» выиграл конкурс на строительство экопарка в Юнтолово. Ранее ему помешали антимонопольщики

«Профистрой Северо-Запад» признан победителем конкурса на строительство экопарка в Приморском районе. Три месяца назад ему не удалось получить контракт.

Информация о победителе опубликована на сайте госзакупок 9 июля. Согласно протоколу, компания стала единственным участником аукциона. Центр комплексного благоустройства объявил конкурс в конце февраля, а стартовая цена составила 1,18 млрд рублей. В апреле «Профистрой Северо-Запад» уже оказывался в аналогичной ситуации и должен был получить контракт, однако антимонопольная служба отменила итоги рассмотрения единственной заявки.

Ранее «Профистрой Северо-Запад» получило контракт на рекультивацию полигона «Новоселки». Кроме того, компания проводит реконструкцию второго участка Муринского парка восточнее Гражданского проспекта за 371 млн рублей. Она же работала в сквере на Красной улице, строила электросети и фонари в различных районах.