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Бизнес
09.07.2019 19:38
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«Профистрой Северо-Запад» выиграл конкурс на строительство экопарка в Юнтолово. Ранее ему помешали антимонопольщики

«Профистрой Северо-Запад» признан победителем конкурса на строительство экопарка в Приморском районе. Три месяца назад ему не удалось получить контракт.

Информация о победителе опубликована на сайте госзакупок 9 июля. Согласно протоколу, компания стала единственным участником аукциона. Центр комплексного благоустройства объявил конкурс в конце февраля, а стартовая цена составила 1,18 млрд рублей. В апреле «Профистрой Северо-Запад» уже оказывался в аналогичной ситуации и должен был получить контракт, однако антимонопольная служба отменила итоги рассмотрения единственной заявки. 

Ранее «Профистрой Северо-Запад» получило контракт на рекультивацию полигона «Новоселки». Кроме того, компания проводит реконструкцию второго участка Муринского парка восточнее Гражданского проспекта за 371 млн рублей. Она же работала в сквере на Красной улице, строила электросети и фонари в различных районах.

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Справка:

Речь идет о создании парка площадью 75,1 га северо-западнее пересечения Камышовой и Яхтенной улиц. На этом месте в свое время планировалось создание зоопарка, а подготовительные работы под новый проект начались еще летом 2017 года. Здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, в ходе благоустройства предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021 год. Работы должны быть выполнены не позднее 30 сентября 2021 года.

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