Оранжереи Таврического сада разыграют на торгах. Смольный подготовит конкурсную документацию к октябрю 2019 года

Комитет по инвестициям разработает конкурсную документацию для проекта по реконструкции оранжерей Таврического сада до 30 сентября, следует из распоряжения главы ведомства Романа Голованова, опубликованного 9 июля на сайте Смольного.

Как сообщала «Фонтанка», 8 июля чиновники завершили сбор заявок. Помимо ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Project) с инициативой выступили Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «Тандем-Истейт».

Проект концессионного соглашения по теплицам Таврического сада комитет по инвестициям опубликовал 24 мая. Из документа следует, что город готов на 35 лет отдать бизнесу 13,2 тыс. кв. м. Для этого инвестор должен вложить не меньше 700 млн рублей, предельная планка – 1,7 млрд рублей. Все работы необходимо завершить к 1 января 2025 года и тем же летом открыть объект для посетителей. Основанием для публикации стала заявка компании «ТатПроект», связанной с Ginza Project. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что конкретно предлагает потенциальный партнер города.

Наличие более одного претендента означает, что объект будет разыгран на торгах. После проведения открытого конкурса город подпишет концессионное соглашение с инвестором, предложившим наилучшие условия.