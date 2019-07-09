За нападение на прокуратуру Петербурга юрист отправлен под домашний арест. Газовую атаку он объяснил вспышкой гнева

В Петербурге под домашний арест отправлен безработный юрист Аркадий Збуржинский. Он распылил слезоточивый газ в окна прокуратуры.

О мере пресечения Збуржинскому вечером 9 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«В ходе дознания установлено, что Збуржинский пятого июля около 8.47 в открытое окно кабинета, в котором находились сотрудники прокуратуры, беспричинно и умышленно распылил неизвестный газ», – уточняет пресс-служба.

В отношении Збуржинского возбудили уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство». На заседании в Октябрьском суде подозреваемый заявил, что у него случилась внезапная вспышка гнева, и умысла причинить вред у него не было. Просил отпустить его под подписку о невыезде. Домашний арест избран до 5 августа.

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По данным «Фонтанки», Збуржинский неоднократно пытался наладить контакты с прокуратурой – устраивался туда на работу, жаловался на действия сотрудников полиции Приморского района. Взаимности не нашел ни по одному пункту.

После газовой атаки сотрудники центра «Э» и ФСБ длительное время ошибочно искали другого человека. Нашли, извинились, принялись за Збуржинского. Его задержали через двое суток.