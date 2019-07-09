Происшествия
Опасные упражнения посреди улицы: жители Большевиков жалуются на дрифтеров с помощью видео
Проблема с дрифтерами в Петербурге по-прежнему не решена, и напоминают о ней сами горожане в соцсетях.
Видеозапись дрифта на пересечении проспектов Пятилеток, Российского и Большевиков в Невском районе опубликовал 9 июля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». «Это происходит ежедневно», – пишет Инесса, автор видео.
«Там весь асфальт вокруг заправки чёрный. Говорят, иногда там кого-то даже ловят и наказывают. Но что-то берут сомнения, так как кружить продолжают», – рассказывает в комментариях Елена. «Эти <...> умудряются крутить пятаки на площади Пролетарской Диктатуры, чо уж там на Пятилеток-то внимание обращать», – иронизирует Максим.
«Были бы специализированные небольшие площадки по городу, может, и на дорогах было бы меньше. А то один автодром, и тот у чёрта на куличках», – считает Илья.
Городские власти ведут «тихую войну» против стритрейсеров и дрифтеров, иногда штрафуя их. Пик её пришёлся на лето и осень 2018 года, после того как под колёсами «гонщика» на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра. В мае 2019 года после жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском оборудовать свою парковку неровностями.
Справка:
Действия стритрейсеров могут быть квалифицированы по статьям 12.14 и 12.15 КоАП РФ, то есть как нарушения правил маневрирования и правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона. За это полагается штраф и лишение прав. Отдельный законопроект о введении ответственности для уличных гонщиков правительство РФ не поддержало.