Первое, «поглавное», издание пушкинского «Евгения Онегина» ушло с молотка за 37 миллионов рублей

На торгах «Золотой век русской литературы: частная европейская коллекция», прошедших 9 июля в Лондоне на аукционе Christie’s, первое издание пушкинского «Евгения Онегина» ушло с молотка за 37 с лишним миллионов рублей (467 250 фунтов).

Библиографическая редкость, продававшаяся под лотом №90, шла в комплекте из трех книг: первой главы, опубликованной в 1825 году, второй (1826 года опубликования) и глав с третьей по восьмую — в сборнике 1827-1832 годов. Необычный формат связан с историей опубликования романа: он выходил «поглавно» в течение семи лет, всякий раз становясь событием, отрывки также печатались в журналах и альманахах. Первое полное издание всего романа увидело свет только в 1833 году.

Общая сумма сегодняшних торгов, специализировавшихся на русской литературе, приблизилась к 182 миллионам рублей. Среди других самых дорогостоящих лотов – «Вечера на хуторе близ Диканьки» в двух книгах 1831 и 1832 годов за 14 миллионов рублей (обе единым лотом), «Басни» Ивана Крылова 1809 года издания за 5,8 миллиона рублей и вновь пушкинская поэма «Руслан и Людмила» 1820 года издания за 11,5 миллионов рублей. Все издания относятся к прижизненным, в каждом случае эстимейт был значительно превышен.