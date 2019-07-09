«Зенит» продает вратаря Бабурина в «Ростов»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Егор Бабурин в ближайшее время сменит команду. Как пишет во вторник, 9 июля, «Спорт-Экспресс», 25-летний голкипер перейдет в «Ростов». Отмечается, что это будет полноценный трансфер, а не аренда.

Сезон-2018/19 Бабурин начинал в «Зените», однако в августе перешел на правах аренды в «Рубин». В составе казанцев сыграл шесть матчей.

Егор Бабурин — воспитанник Академии «Зенита». В молодежном первенстве России дебютировал в 2010 году, с 2012-го регулярно привлекался к работе с основным составом. С тех пор отыграл за основу всего 7 матчей. В начале сезона-2018/19 подписал с «Зенитом» новый 3-летний контракт, несмотря на то, что формально находился в статусе четвертого вратаря.

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит вратаря норвежского «Сарпсборг 08» Александра Васютина. Примерная сумма сделки оценивается в 700–800 тысяч евро.