После задымления на красной ветке метро продолжаются работы. Петербуржцы сообщают о задержках поездов

Поезда идут с задержками на красной ветке метро Петербурга вечером 9 июля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, с большими интервалами составы ходят от «Площади Восстания» до «Девяткино». В справочной метро заверили, что движение восстановлено. В пресс-службе подземки «Фонтанке» пояснили, что после задымления в тоннеле продолжаются работы.

Ранее на «Чернышевской» задымила муфта кабеля, но помощь спасателей не понадобилась – сотрудники подземки справились самостоятельно. Происшествие остановило поезда на шесть минут.