Площадь Островского и улицу Зодчего Росси перекроет джаз

С 12 июля в Петербурге ограничат движение транспорта и парковку из-за культурных и массовых мероприятий. В центре города автомобилистов потеснит музыкальный фестиваль, а в Петергофе – праздник, сообщили 9 июля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В грядущие выходные в Петербурге пройдет 15-й международный музыкальный фестиваль «Петроджаз». В связи с этим с 12:00 12 июля до 3:00 15 июля будет перекрыто движение по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова.

Кроме того, 12 июля с 00:00 до 12:00 на этих же улицах будет запрещена парковка.

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В Петергофе будут отмечать День города. Для проведения мероприятий в честь Дня Петергофа с 18:00 12 июля до 1:00 14 июля будет перекрыто движение транспорта по площади Жертв Революции и участку Лихардовской улицы от площади Жертв Революции до улицы Аврова.