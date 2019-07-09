За неделю на финской границе оштрафовали более 60 человек. Россияне расплачиваются за забывчивость

Трафик на российско-финляндской границе растёт в связи с сезоном отпусков и разными событиями, ради которых россияне едут в Суоми. Однако вместе с ним растёт и число нарушителей. Об этом 9 июля сообщает Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

По данным ведомства, в июле в самый оживлённый день через границу пропустили более 30 тысяч человек. В сравнении с началом года пассажиропоток увеличился на 4%, а на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала» – на 16%.

За минувшую неделю финские пограничники выписали 63 штрафа, и большая часть из них – за радар-детектор, газовые баллончики, пневматическое оружие или пули. Более серьёзным нарушением считается попытка ввоза травматики. В четырёх случаях у путешественников изъяли опасные предметы (к ним относятся кастеты, электрошокеры, стилеты и прочее).

«На допросе люди, как правило, говорят, что просто забыли выложить запрещённые в Финляндии предметы из машины или проверить автомобиль на их наличие перед отправлением в Суоми», – пояснили в ведомстве.

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Что запрещено ввозить в Финляндию?