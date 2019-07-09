Годовой запас ливней за неделю. Почему петербургская канализация не может проглотить июльские дожди

Канализация Петербурга рассчитана на пару сильных ливней в год, а север города с начала месяца уже утонул дважды. Пока остается надеяться только на деревья и газоны.

Александр Петросян/Коммерсантъ

Не прошло и недели с последнего заплыва северных районов Петербурга, как подоспел сиквел ливневого блокбастера. Из-за локальных подтоплений 9 июля пришлось закрыть один из входов в «Девяткино», Парашютная улица и Мурино перенеслись в Венецию периода aqua alta, машины плавали, а на «Пионерской» пешеходам пришлось шлепать через дорогу босиком. Понятие погодного форс-мажора за последние годы сильно изменилось, а диаметры труб – нет.

Причина подтоплений очевидна: система ливневой канализации не справляется с количеством приходящих осадков уже на первом этапе. Диаметр «амбразуры» на проезжей части — 100–150 мм, дальше вода уходит в трубы по 250 мм. Одномоментно переварить сильный ливень эта система не в состоянии, а собираются потоки в заглублениях на проезжей части и в проездах под мостах. «В теории мы могли бы прокладывать трубы такого диаметра, что они принимали бы любой дождь, но это очень дорого, мы ориентируемся на ГОСТы и СНиП, – говорит Сергей Важный, начальник службы оперативного управления филиала «Водоотведение». – Разрабатывали их давно, в 1970–1980-х годах, и изменились они с тех пор крайне незначительно». СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», где представлена формула расчета расхода дождевых вод, — федеральный документ, как и одноименный свод правил.

При этом конструкция рассчитана на штатную интенсивность дождя — не более 7,2 мм в течение 20 минут. Все что выше — «форс-мажор», который, как предполагается, случается не более двух раз в год. Выходит, что за минувшую неделю Петербург свой официальный годовой лимит уже выбрал. «По моему мнению, изменились и климат (обычно такой сезон дождей у нас был в августе), и наши знания о климате, – объясняет Важный. – Раньше статистику по объему осадков вели в четырех точках города, сейчас у нас 74 станции — и то дождевой фронт иногда минует их и остается неучтенным, хотя мы точно знаем, что в определенном месте поливало».

О том, насколько июльские дожди оказались «нештатными», можно судить по некоторым цифрам. Обычно на очистные сооружения поступает в сутки порядка 1,8 млн кубов воды. «Дождь 3 июля прошел за полдня, — вспоминает Важный. — А перекачивали мы его после этого еще 3 дня. Первые два дня превышение по сравнению с нормой было двукратным — порядка 4 млн кубов, на третий — около 3 млн».

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Виталий Вербицкий, директор по производству ГУП «Водоканал», напоминает, что, например, количество патрубков определяется, исходя из площади дорожного подтопления. «Любой дополнительный приток может вызвать локальные проблемы», — рассказывает Вербицкий. Основным поставщиком этих проблем в течение дня стал север города, в частности перекрестки Сизова и Репищева с Парашютной. Они обзаводились ливневой канализацией в 1970-е годы. В то время здесь хватало зеленых зон с гравийным покрытием, на смену которому пришел асфальт с чуть ли не нулевым коэффициентом впитывания.

«Площадь водосбора, таким образом, выросла на эти асфальтовые гектары, – говорит Сергей Важный. – И если массово перекладывать сети, это дорого и связано с транспортным коллапсом, то, например, больше посадить деревьев, выложить тротуарную плитку, насыпать гравий — вполне реально».

Сейчас у Водоканала, если обобщать, два направления работы с ливневкой. Историческая часть города оборудована общесплавной канализацией, то есть одну трубу приходится делить между собой хозяйственным стокам из жилых домов и поверхностным с дорог (исключение — Васильевский остров). Здесь, конечно, не идет речи о массовой перекладке коммуникаций, но оператор может перераспределять потоки между очистными сооружениями — Северной и Центральной станциями аэрацияии и юго-западными объектами. Для этого используется переключение на коллекторы глубокого заложения и перекачивание с одного берега Невы на другой.

В части появляющихся современных кварталов все проще. «Требования к новому строительства со стороны Водоканала таковы, что застройщики должны прокладывать раздельную канализацию, чтобы дожди сразу уходили в ливневку и перекачивались», – говорит Вербицкий. Сергей Важный приводит в пример ту же Парашютную. «Чуть дальше сегодняшних потопов, рядом с «Лентой», где строятся новые дома, таких проблем нет, – говорит он. – При проектировании мы понимаем площадь благоустройства и заранее либо выдаем предписание на замену старой трубы, либо строим очистные сооружения поверхностного стока. Они локально собирают осадки с какой-то территории и после очистки сбрасывают их сразу в реку, в данном случае в Каменку. Таким образом этот объем не входит в огромную площадь водосбора, который течет к Репищева в трубу 70-х годов».

Виталий Вербицкий, в свою очередь, добавляет, что на Парашютной планируется реконструкция сетей с заменой старых труб на более широкие.

При том, что именно Водоканал является официальным эксплуатантом канализации, отношение к ней имеют и другие ведомства. Понятно, что комитет по благоустройству в рамках аварийного ремонта небольших ям не может залезть в конструкцию трубопровода, но в ведомстве отметили, что при необходимости дорожники меняют поврежденные спецбордюры с отверстием для патрубка и сами патрубки. Что касается дождей подобных нынешнему, то после предупреждения МЧС подведомственные дорожные предприятия проверяют водопропускные сооружения на внешнее засорение. «После дождя — задача убрать с дороги вынос с газонов, – сообщили в пресс-службе. – И от гидроудара крышки люка иногда смещаются, за этим тоже следят дорожники».

Что касается комитета по развитию транспортной инфраструктуры, то он сталкивается с этой проблемой на стадии проектирования новых объектов и их строительства. Проектная документация включает требование принять дождь в 19 мм в час. «Пиковые периоды осадков учитываются при расчете и многократно превышают фактически выпавший объем, – говорит замглавы комитета Сергей Румянцев. – При этом определяется площадь сбора, прилегающая территория, с которой вода собирается на дорогу, в том числе во время весеннего таяния снега».

Пока же асфальт не заменили на гравий, а высаженные деревья не начали принимать удар стихии на себя, нескольким десяткам оперативных бригад Водоканала остается выезжать на сообщения о подтоплениях. По словам предприятия, по большей части речь идет о том, чтобы очищать патрубки и решетки люков. На наивное предложение откачивать воду из стихийных бассейнов Сергей Важный напомнил, что у предприятия 45 цистерн по 8 кубометров, которым в таком случае придется гонятся за 5-миллионным дождем.

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Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»