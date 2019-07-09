Бетономешалка на Типанова сплющила легковушку, толкая её перед собой. Женщину видели без сознания и в крови

Серьёзное ДТП произошло 9 июля на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов: бетономешалка толкала перед собой легковушку метров 20–30.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», женщина на «Ниссане Альмере» выехала из «кармана», видимо, чтобы повернуть налево на Космонавтов, но посреди проезжей части притормозила, подставив бок миксеру, ехавшему в левом ряду. Удар пришёлся легковушке в левую сторону. «Ох, как там сложно из «кармана» вписаться в поток для последующего поворота налево, особенно вечером, – отмечает в комментариях Андрей. – Безопаснее уж на углу Типанова – Юрия Гагарина развернуться».

«Мы проезжали мимо, там женщина в годах, на тот момент была без сознания, голова запрокинута, по лицу струйки крови. Мешалка ещё нормально так протащила «Альмеру» по дороге», – рассказывает Анастасия. Сначала очевидцы говорили, что женщину собираются вырезать из машины сотрудники МЧС. Однако, по словам Евгения, её достали через правую дверь.

Реклама



«Жива, но крови много было! Рваные раны на голове и сотрясение мозга, как сказали, – пишет Мария. – Это ужас. Прямо перед моими глазами все случилось! У меня вся жизнь пролетела перед глазами. Боялась, что до меня долетят. Слава богу, он был гружённый».

По факту ДТП проводится проверка.