В Петербурге Александр Цекало снимает кино с Алексеем Серебряковым об эмиграции в США

Кинематографисты разбили очередную тарелку 9 июля в Петербурге — как символ начала съемок нового проекта. Режиссер Александр Молочников («Мифы») и оператор Янис Эглитис приступили к работе над фильмом «Скажи ей». Проектом занимается продюсерская компания Александра Цекало «Среда».

В фильме снимаются Светлана Ходченкова, Артём Быстров, Кай Гетц, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Марина Игнатова, Игорь Черневич и Ирина Розанова. Герои фильма — семья, которая распадается: мать увозит ребенка в Соединенные Штаты, а его отец остается в России, хотя и не представляет себе жизни без сына.

«Это история о выборе, — говорится в синопсисе картины. — Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее».

Об Александре Молочникове много писали в СМИ, когда после выхода картины «Мифы» произошел, как потом выяснилось, срежиссированный инцидент: Федор Бондарчук, снимавшийся в этом фильме молодого автора, ударил его в лицо.