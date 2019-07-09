Горизбирком приступит к регистрации кандидатов, которым не повезло в муниципалитетах

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия взяла на себя процедуру регистрации кандидатов, которым незаконно в этом отказал муниципальный избирком округа «Смольнинское». Так, в ближайшее время будет принято решение о регистрации троих самовыдвиженцев.

Рабочая группа городской избирательной комиссии 9 июля продолжила рассмотрение жалоб на отказы в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты. В частности, рекомендации отменить решение и зарегистрировать их на выборах были даны после жалоб трёх самовыдвиженцев в округе «Смольнинское».

«Все их подписи были признаны муниципальной комиссией недействительными, так как в подписных листах не было написано слово "многомандатный"», – рассказал представитель «Наблюдателей Петербурга» Дмитрий Наумов. По его словам, члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии пришли к выводу, что характеристика округа не является причиной для отказа в регистрации.

Подобные решения, как ранее писала «Фонтанка», были выданы «яблочникам» в нескольких округах Центрального района. В случае жалоб в Горизбирком их также смогут зарегистрировать в обход муниципальной комиссии.