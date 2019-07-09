Автомобили Jaguаr Land Rover будут контролировать настроение водителя и снижать уровень стресса

Jaguar Land Rover обнародовал прототип системы, которая использует видеокамеру и биометрические датчики, чтобы контролировать состояние водителя и менять при необходимости настройки автомобиля. Если система обнаруживает у водителя признаки стресса или усталости, она может автоматически включить музыку погромче, изменить освещение или понизить температуру внутри салона, пишет The Telegraph. Это, как считают инженеры, может помочь водителю вернуть концентрацию и понизить уровень стресса.

В систему также могут быть включены камеры, встраиваемые в подголовники передних сидений. Они призваны отслеживать состояние пассажиров, и, если у них тоже обнаружатся признаки усталости и сонливость, свет и музыка для них, наоборот, будут приглушены, чтобы помочь заснуть.

Системы, отслеживающие состояние водителя и пассажиров, не только разрабатываются многими автопроизводителями, такими как Volvo, но даже активно внедряются. Например, Subaru Forester не только различает водителей «в лицо» и, соответственно, меняет настройки автомобиля под индивидуальные предпочтения, но также следит за состоянием человека за рулем. Автопилот Tesla тоже теперь следит за поведением водителя и может даже полностью остановить автомобиль на обочине, если тот полностью отключится.

Jaguar Land Rover сейчас переживает не самые лучшие времена и прилагает серьезные усилия, чтобы не только сохраниться, но и вернуть себе передовые позиции. Один из путей входа из кризиса, в котором оказалась крупнейшая британская автомобильная компания, – это ускоренная «электрификация» модельного ряда, неизменно сопровождаемая «компьютеризацией» автомобиля. Тем более что технологии сегодня развиваются так быстро, что то, что вчера было экзотикой, сегодня уже мейнстрим, а завтра станет обязательным оборудованием.