Процесс по делу о теракте в метро Петербурга снова прервал вызов скорой. Затяжного заседания не выдержал отправленный в карцер

Старшего из братьев Эрматовых перевели из камеры следственного изолятора в карцер после того, как в его вещах было найдено недозволенное. Ухудшение условий подкосило и без того проблемное здоровье.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», о перемещении Махамадюсупа Эрматова на заседании 9 июля рассказала адвокат, подчёркивая, что в карцере у её доверителя нет возможности знакомиться с материалами дела. Причиной наказания названа зажигалка, которую нашли в вещах некурящего Эрматова.

На шестой час в «аквариуме» он пожаловался суду на плохое самочувствие и попросил внимания врачей. Судя по оглашённым на заседании документам, помощь медиков за время содержания под стражей Эрматову требовалась периодически: от стоматологов до проблем с почками.

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Активностью на заседании сегодня он не отличился и вопросов допрошенным в качестве свидетелей соседкам с Товарищеского проспекта не задавал. 6 апреля 2017 года жительницы второго и седьмого этажей дома 22/1 были привлечены к следственным действиям в качестве понятых. Шестерых обитателей «резиновой» квартиры, которые разместились на скамье подсудимых, они не признали. Знакомые черты одна из допрошенных было увидела в задержанном в Москве Азимове, но уточнила, что может ошибаться.

При этом соседей сверху жительница 7-го этажа помнит. По её словам, чаще всего приходилось сталкиваться с улыбчивым и всегда доброжелательным молодым человеком, которого в день штурма она увидела прикованным наручниками к кровати. Из документов следует, что в квартиру тогда поднимали только Ибрагима Эрматова.

«Совсем молоденький парень. Как большой доверчивый ребёнок», – поделилась она своим впечатлением от кратких встреч. С уверенностью опознать соседа в улыбнувшемся Эрматове женщина не смогла.

После жалобы его старшего брата судья объявил перерыв до 10 июля. Процесс продолжится допросом подсудимых.