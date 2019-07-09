Происшествия
Процесс по делу о теракте в метро Петербурга снова прервал вызов скорой. Затяжного заседания не выдержал отправленный в карцер
Старшего из братьев Эрматовых перевели из камеры следственного изолятора в карцер после того, как в его вещах было найдено недозволенное. Ухудшение условий подкосило и без того проблемное здоровье.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», о перемещении Махамадюсупа Эрматова на заседании 9 июля рассказала адвокат, подчёркивая, что в карцере у её доверителя нет возможности знакомиться с материалами дела. Причиной наказания названа зажигалка, которую нашли в вещах некурящего Эрматова.
На шестой час в «аквариуме» он пожаловался суду на плохое самочувствие и попросил внимания врачей. Судя по оглашённым на заседании документам, помощь медиков за время содержания под стражей Эрматову требовалась периодически: от стоматологов до проблем с почками.
Активностью на заседании сегодня он не отличился и вопросов допрошенным в качестве свидетелей соседкам с Товарищеского проспекта не задавал. 6 апреля 2017 года жительницы второго и седьмого этажей дома 22/1 были привлечены к следственным действиям в качестве понятых. Шестерых обитателей «резиновой» квартиры, которые разместились на скамье подсудимых, они не признали. Знакомые черты одна из допрошенных было увидела в задержанном в Москве Азимове, но уточнила, что может ошибаться.
При этом соседей сверху жительница 7-го этажа помнит. По её словам, чаще всего приходилось сталкиваться с улыбчивым и всегда доброжелательным молодым человеком, которого в день штурма она увидела прикованным наручниками к кровати. Из документов следует, что в квартиру тогда поднимали только Ибрагима Эрматова.
«Совсем молоденький парень. Как большой доверчивый ребёнок», – поделилась она своим впечатлением от кратких встреч. С уверенностью опознать соседа в улыбнувшемся Эрматове женщина не смогла.
После жалобы его старшего брата судья объявил перерыв до 10 июля. Процесс продолжится допросом подсудимых.
© Фонтанка.Ру
Справка:
При взрыве в вагоне метрополитена на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» травмы получили 67 пассажиров. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. В помощи ему обвиняют выходцев из Киргизии и Таджикистана с семью классами образования и навыками поваров-сушистов. Вербовщиком считается уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Все 11 подсудимых категорически отрицают предъявленные обвинения и называют доказательства сфабрикованными.