Синод сменил ректора Петербургской духовной академии. Бывший руководитель займется молодежью

Ректором Петербургской духовной академии назначен иеромонах Силуан (Никитин). Такое решение Синод Русской Православной Церкви принял на выездном заседании в Валаамском монастыре 9 июля.

Как пишет портал «Православный мир», иеромонаха Силуана также изберут епископом Петергофским, викарием Санкт-Петербургской епархии. Ранее он исполнял обязанности ректора Сретенской духовной семинарии.

В прошлом году архиепископ Амвросий, 10 лет руководивший Санкт-Петербургской духовной академией, переехал в Москву. Вместо него ректором петербургских духовных школ был назначен епископ Люберецкий Серафим. Как сообщают источники в РПЦ, его переводят в столицу — управлять Синодальным отделом по делам молодежи.